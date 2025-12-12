Qué pasará con Morena Rial si se confirma su embarazo en la cárcel

La hija de Jorge Rial encendió las alarmas desde el penal de Magdalena al trascender que tiene un importante atraso.

La historia de Morena Rial volvió a ser foco de atención con un giro totalmente inesperado: la posibilidad de que la joven de 26 años esté embarazada mientras permanece tras las rejas del penal de Magdalena, donde se encuentra desde el 1 de octubre. Al día siguiente de salir a la luz esta posibilidad, su abogado Alejandro Cipolla describió un cuadro que dejó a todos helados en Gossip, el programa de Pilar Smith en Net TV.

Según explicó el letrado, la joven viene arrastrando un atraso considerable. “La realidad es que More tiene un atraso de 3, 4 meses, todavía no se le realizó el test… Tiene todos los síntomas, náuseas, siente como que le patea dentro”, aseguró Cipolla, sembrando más dudas que certezas sobre el presente de la hija de Jorge Rial, que ya es mamá de Francesco y Amadeo.

A este escenario incierto se suma la figura de Rodrigo R., el hombre con quien Morena habría iniciado un romance después de conocerse en un contexto religioso. Tras su detención, la relación se habría roto. “Sí, el padre sería Rodrigo, pero no sé cuál es su situación, creo que no están juntos”, deslizó el abogado, dejando entrever un cuadro afectivo tan frágil como su situación judicial.

Mientras tanto, el otro defensor de Morena, Martín Leiro, aportó un dato clave sobre los próximos pasos legales: no pedirán un traslado para Morena. “Llevarla a otro lugar sería empezar de cero y no es lo que ella quiere en este momento”, afirmó, intentando mantener un mínimo de estabilidad en medio del vendaval.

Si el test de embarazo, que debe ordenar la Justicia, da positivo, los abogados presentarían un escrito para volver a solicitar el arresto domiciliario, pedido que el miércoles 10 ya fue rechazado. “Hay un posible embarazo. Me entero por Morena. Es todo muy reciente. Si lo hubiésemos sabido antes, con Alejandro, lo planteábamos de entrada”, había dicho Leiro en LAM, a la noche.

El penalista también adelantó que, de confirmarse la noticia, irán por un cambio en la morigeración. “Si llega a estar embarazada, vamos a plantear el período de morigeración. La situación está cambiando porque no entra en un artículo sino en dos”, señaló, dejando la puerta abierta a un nuevo capítulo judicial.

Vale destacar que fue el periodista Martín Candalaft quien leyó en DDM (América) la confirmación de la Cámara de Apelaciones de San Isidro negándole a Morena el pedido de prisión domiciliaria tras un escrito de sus abogados, con fecha del 8 de diciembre, informando que la joven estaría esperando un hijo.

“Los jueces dicen ´hoy no le damos la domiciliaria´ y ponen en conocimiento a la jueza de grado para que verifique lo informado para que lo confirme y que, si está embarazada, tome las medidas pertinentes”, señaló. En tanto que luego Leiro aclaró: “Nosotros informamos un posible embarazo que no es lo mismo que un embarazo. Lo que tenemos por dichos de Morena es que estaría con un atraso”.

En un caso donde todo se mueve minuto a minuto, la pregunta es una sola: ¿cambiará algo si el embarazo se confirma? Por ahora, la respuesta sigue tan incierta como el futuro de Morena.