Morena Rial no tiene respiro: renunció su abogado

La hija de Jorge Rial sigue detenida y su situación legal se complica luego de la sorpresiva salida de su abogado.

En los últimos días, More Rial volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Mientras se despejan las dudas sobre su posible embarazo, se supo que la Justicia rechazó su pedido de prisión domiciliaria y la influencer continuará detenida en la Unidad Penal 51 de Magdalena. Lejos de traer alivio, en las últimas horas su situación sumó un nuevo y duro revés judicial.

Este domingo, el abogado Alejandro Cipolla sorprendió al anunciar en sus redes sociales que dejaba la defensa de Morena, quien pasará Navidad y Año Nuevo en la cárcel. En su descargo, el letrado aclaró que no existe ningún conflicto con la hija de Jorge Rial y que su apartamiento responde exclusivamente a una situación de carácter personal que mantiene con la Justicia.

“Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, escribió Cipolla en sus historias de Instagram.

Luego, el abogado sumó: “Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”. De este modo, dejó entrever que su decisión apunta a resguardar a More Rial y no entorpecer el desarrollo de la causa que la tiene como protagonista.

Además, destacó su independencia frente a los medios. “Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”, aseguró Alejandro, marcando distancia de cualquier intento de condicionamiento externo.

De este modo, el panorama judicial de la hija del periodista vuelve a complicarse. Con la domiciliaria rechazada y sin uno de los abogados más cercanos a su entorno, la causa suma incertidumbre y abre una nueva etapa en un momento personal atravesado por rumores, decisiones clave y un futuro todavía lleno de incógnitas.