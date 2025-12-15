Provincia decretó asueto para los viernes 26 de diciembre y 2 de enero

El Ejecutivo provincial estableció asueto administrativo desde el mediodía del 24 y 31 de diciembre. La medida alcanza a todo el ámbito del Poder Ejecutivo y busca ordenar las celebraciones y el movimiento turístico.

El Gobierno del Chubut definió un esquema especial de asueto administrativo con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida establece que los días miércoles 24 y 31 de diciembre de 2025 la actividad en la administración pública provincial se interrumpirá a partir de las 12 horas.

A su vez, el decreto fija asueto administrativo durante toda la jornada de los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, conformando así un cronograma extendido en torno a las festividades de fin de año.

La disposición alcanza al personal de los organismos centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo, entes autárquicos, sociedades del Estado y aquellas con participación estatal mayoritaria.

Desde el Ejecutivo se indicó que la decisión busca facilitar la organización de las celebraciones familiares, reducir la circulación y las concentraciones de personas en fechas clave y contribuir a la seguridad vial. En paralelo, el esquema también apunta a ordenar el movimiento turístico durante las fiestas, con impacto positivo en las economías regionales de la provincia.