Otra Nota vuelve a Comodoro tras compartir escenario con Daniel Agostini en Buenos Aires

La banda comodorense abrió el show del referente de la música popular en Luján y recibió su padrinazgo artístico. El próximo 20 de diciembre la banda se presentará en Coronados.

El recorrido de Otra Nota atraviesa una etapa de expansión que empieza a trascender el ámbito local. La banda de Comodoro Rivadavia participó recientemente de una serie de presentaciones en la provincia de Buenos Aires que dejaron señales claras de crecimiento y proyección dentro del circuito de la música popular.

Uno de los momentos más significativos se dio en Luján, donde el grupo formó parte de una noche compartida con Daniel Agostini. Más allá del escenario, el encuentro tuvo un peso simbólico particular: el histórico cantante expresó públicamente su apoyo a Brian Vidal, voz principal de la banda, otorgándole un padrinazgo artístico que marcó la jornada y fue recibido como un fuerte reconocimiento al trabajo del grupo.

La experiencia en territorio bonaerense incluyó también presentaciones junto a otros nombres del género, como Germain, y respondió a una estrategia de trabajo sostenida que viene siendo impulsada desde la representación de Iván Emiliano.

Tras este paso por Buenos Aires, Otra Nota regresa a su ciudad para cerrar el año con una fecha especial. El próximo 20 de diciembre se presentará en Coronados, en un show que funcionará como punto de encuentro con su público y como celebración de una etapa de crecimiento que comienza a consolidarse.