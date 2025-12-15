Lunes con cielo variable y temperaturas agradables en la ciudad

Este lunes 15 de diciembre se presenta con condiciones estables y agradables a lo largo de toda la jornada.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 13 grados y vientos moderados del sudoeste.

Con el correr del día, hacia la tarde, se espera un leve aumento de la nubosidad, pasando a mayormente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados, con vientos algo más intensos, entre 32 y 41 km/h, aunque sin precipitaciones significativas previstas.

Por la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado, con una temperatura que rondará los 14 grados. El viento disminuirá su intensidad y rotará al noreste, generando un cierre de jornada más tranquilo.