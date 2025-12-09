Martes: leve inestabilidad y viento en Comodoro

La jornada del martes llegará con un mix de nubes, chaparrones aislados y ráfagas intensas, especialmente hacia la tarde y la noche. Será un día ventoso y con temperaturas templadas, típico del inicio de diciembre en la ciudad.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura que rondará los 25 grados y viento del oeste entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Hacia la tarde aumentará la inestabilidad y existe una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento de chaparrones. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados y el viento se intensificará, con registros de entre 42 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 78 kilómetros por hora.

Por la noche el cielo volverá a estar mayormente nublado, con una baja probabilidad de precipitaciones cercana al 10 por ciento. La temperatura descenderá a 22 grados, mientras que el viento se mantendrá fuerte desde el sector suroeste, con velocidades sostenidas de entre 42 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora.