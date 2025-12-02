Este martes llega con una jornada estable en cuanto a precipitaciones, pero marcada por el viento del oeste y un cielo que irá variando entre algo y parcialmente nublado.

Comodoro tendrá un martes ventoso y con cielo variable

El día comenzará con 18°C y algo de nubosidad. El viento del oeste se mantendrá fuerte desde la mañana, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 a 78 km/h.

Tarde cálida y con nubes

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 25°C mientras el cielo permanecerá parcialmente nublado. El viento seguirá siendo protagonista con la misma intensidad y ráfagas elevadas.

Noche templada y ventosa

La noche continuará con condiciones similares: 21°C, cielo parcialmente nublado y viento persistente desde el oeste. Las ráfagas seguirán rondando entre 70 y 78 km/h.