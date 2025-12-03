Miércoles con nubes y viento fuerte en Comodoro

La mitad de la semana llegará con cielo variable y ráfagas intensas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Aunque no se esperan precipitaciones, el viento volverá a marcar el pulso de la jornada.

El día comenzará con 17°C y cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrán alcanzar entre 70 y 78 km/h.

Durante la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado y la temperatura trepará a 20°C. El viento continuará firme desde el oeste, con la misma intensidad y ráfagas fuertes.

Al caer la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y la temperatura bajará a 18°C. El viento no dará tregua: se mantendrá del oeste con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que nuevamente podrán ubicarse entre 70 y 78 km/h.