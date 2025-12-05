El Patagonico
Viernes: así estará el tiempo en Comodoro

La jornada del viernes llegará con condiciones estables y cielo parcialmente nublado durante todo el día. No se esperan precipitaciones y el viento seguirá siendo protagonista, con ráfagas fuertes desde el oeste.

Por la mañana, la temperatura rondará los 16°C con cielo parcialmente nublado y viento del oeste entre 32 y 41 km/h.

Hacia la tarde, el panorama se mantiene similar: máximas previstas de 21°C y continuidad del viento moderado a fuerte del mismo sector.

Durante la noche, la nubosidad persistirá, con 18°C estimados y ráfagas que pueden alcanzar entre 60 y 69 km/h.

El viernes se presenta sin lluvias, con ambiente templado y viento sostenido. Ideal para planificar actividades teniendo en cuenta las condiciones ventosas.

