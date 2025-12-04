Este jueves 4 de diciembre llegará con un clima estable pero ventoso en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. No se prevén lluvias en ningún momento del día, aunque el viento volverá a ser protagonista.

Comodoro tendrá un jueves con nubes y viento fuerte

La jornada iniciará con 16°C y cielo algo nublado. El viento soplará del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Tarde templada y parcialmente nublada

Hacia la tarde, la temperatura subirá hasta los 22°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento continuará desde el oeste, con ráfagas moderadas que podrán llegar a los 69 km/h.

Noche ventosa con descenso térmico

Durante la noche, el termómetro bajará nuevamente a 16°C. El viento rotará al sudoeste, manteniéndose entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.