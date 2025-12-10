Miércoles con cielo variable y viento moderado en Comodoro

Este miércoles llegará a Comodoro Rivadavia con una jornada de nubosidad cambiante y viento moderado del sector oeste y sudoeste. Según el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día.

Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura de 19°C y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde, el clima se tornará mayormente nublado y la máxima alcanzará los 22°C. El viento rotará al oeste y aumentará su intensidad, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas previstas entre 51 y 59 km/h.

Por la noche, continuará el cielo mayormente nublado, con 20°C y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h.

Será una jornada fresca, ventosa y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre pero con la recomendación de tomar precauciones por las ráfagas previstas.