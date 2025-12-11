Vientos y 27°C de máxima: así estará el jueves en Comodoro

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 11 de diciembre una jornada marcada por el cielo algo nublado y la presencia constante del viento del oeste, con ráfagas intensas hacia la noche.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C y vientos del oeste entre 32 y 41 km/h.

Durante la tarde, se espera una mejora parcial, con momentos de nubosidad variable y una máxima que ascenderá hasta los 27°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%, mientras el viento continuará moderado desde el oeste.

Hacia la noche, el clima se tornará ventoso, con ráfagas que podrían alcanzar los 79 a 87 km/h, manteniendo una temperatura estimada en 22°C. No se esperan precipitaciones, pero sí una marcada intensificación del viento que podría afectar la circulación y actividades al aire libre.