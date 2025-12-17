Denunciaron a Maru Botana y a su marido "mirón"

Una exempleada de la pastelera recurrió a la Justicia y los demandó por deudas salariales, acoso y hostigamiento laboral.

Ángel de Brito dio la noticia en LAM (América TV) y contó: "Escándalo judicial con Maru Botana, tengo papeles".

"Hace un tiempo, nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota pero, casualmente, llegaron a un arreglo judicial y no se hizo", reveló.

"Hace unas semanas, una exempleada de Maru, que trabajaba en su local de la calle Echeverría, demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, el esposo de Maru, por acoso y hostigamiento laboral", detalló.

Luego, el periodista leyó el escrito que se presentó en la Justicia: "El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora y de las otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse para llegar al trabajo más desprolija".

"Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional, se solicitó la homologación y dieron el pago un monto embargado, y después solicitaron el levantamiento del embargo", describió De Brito sobre la resolución del caso.

"La denunciante, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, reajusta el monto de su demanda, incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados, sin reconocer hechos y al solo efecto conciliatorio, prestan conformidad a lo manifestado por la actora", leyó el conductor de LAM respecto al escrito presentado.