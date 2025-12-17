Este miércoles por la mañana se confirmó que la oficial María José San Martín, intensamente buscada desde el domingo, fue hallada con vida en la zona del lago Colhué Huapi, donde se desarrollaban los rastrillajes.

Encontraron con vida a la oficial María José San Martín en la zona del Colhué Huapi

Según la información preliminar, la agente presentaba agudos signos de deshidratación al momento de ser encontrada, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Sarmiento para su atención médica.

La búsqueda implicó un amplio operativo que incluyó canes especializados, efectivos federales provenientes del Valle de la provincia, personal de Montada y unidades policiales de Comodoro Rivadavia, que trabajaron de manera coordinada en el área.

Hasta el momento, los detalles oficiales sobre las circunstancias en las que fue hallada la oficial son escuetos. Las autoridades indicaron que se ampliará la información a medida que avance la evaluación médica y el parte oficial correspondiente.