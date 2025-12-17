Comodoro se prepara para una nueva edición de Rock en el Parque

De 18 a 21 horas, se realizará una nueva edición de Rock en el Parque, con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada se presentarán las bandas Yoster, Halftime Blues y Camaleones Vintage, que ofrecerán un repertorio pensado para disfrutar del rock al aire libre. El evento contará además con intervenciones de Power Dance, que sumarán coreografías y energía al encuentro.
La iniciativa tendrá también un objetivo solidario: se invita al público a colaborar con la donación de caramelos y golosinas, que serán destinados a los Bomberos Voluntarios, reforzando el espíritu comunitario de la propuesta.
Con una combinación de música, aire libre y compromiso social, Rock en el Parque se perfila como una de las opciones destacadas para compartir la tarde del domingo en la ciudad.