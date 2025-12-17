Este domingo 21 de diciembre, el Parque de la Ciudad de Km 3 será escenario de una propuesta que combina música en vivo, actividades para toda la familia y un gesto solidario.

Comodoro se prepara para una nueva edición de Rock en el Parque

De 18 a 21 horas, se realizará una nueva edición de Rock en el Parque, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada se presentarán las bandas Yoster, Halftime Blues y Camaleones Vintage, que ofrecerán un repertorio pensado para disfrutar del rock al aire libre. El evento contará además con intervenciones de Power Dance, que sumarán coreografías y energía al encuentro.

La iniciativa tendrá también un objetivo solidario: se invita al público a colaborar con la donación de caramelos y golosinas, que serán destinados a los Bomberos Voluntarios, reforzando el espíritu comunitario de la propuesta.

Con una combinación de música, aire libre y compromiso social, Rock en el Parque se perfila como una de las opciones destacadas para compartir la tarde del domingo en la ciudad.