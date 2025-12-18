El hombre recibió al menos dos disparos en la espalda y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Regional. Su evolución es seguida de cerca por el personal médico.

Permanece en estado delicado uno de los heridos tras el tiroteo

Héctor Bórquez, uno de los tres heridos por el violento episodio ocurrido este miércoles por la tarde continúa internado en estado delicado, luego de haber ingresado al Hospital Regional con múltiples impactos de bala en la espalda. Según se informó, el paciente debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y permanece bajo estricta observación médica.

Se trata del cuadro más grave entre las personas alcanzadas por los disparos registrados en la tarde de ayer. A diferencia de los otros involucrados, este hombre arribó por sus propios medios al nosocomio, donde los profesionales constataron la complejidad de las lesiones y resolvieron su inmediato traslado al quirófano.

En el mismo hecho también resultaron heridos Esteba Soto, con un disparo en el muslo derecho, y Brenda Vargas que presentaba lesiones de arma de fuego en ambas piernas. Ambos se encontraban conscientes al momento de ser asistidos y, de acuerdo a la información oficial, no corrían riesgo de vida.

Desde la Policía indicaron que los involucrados son conocidos en el ámbito delictivo y que el episodio estaría relacionado con conflictos previos. Hasta el momento, ninguno manifestó intención de radicar una denuncia formal.

La causa continúa en etapa investigativa, con intervención de la Justicia, mientras se aguarda la evolución clínica del herido que permanece en estado más comprometido.