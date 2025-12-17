La oficial María José San Martín evoluciona favorablemente y permanece en observación

Autoridades provinciales brindaron un parte actualizado sobre su estado de salud tras haber sido localizada en la zona del lago Colhué Huapi. Confirmaron que se encuentra estable, con lesiones leves y acompañamiento médico y psicológico.

En una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Sarmiento, autoridades provinciales, fuerzas de seguridad y personal de salud brindaron un parte actualizado sobre la situación de la oficial María José San Martín, luego de los días de búsqueda que mantuvieron en vilo a la comunidad. El foco del encuentro estuvo puesto en su estado actual y en la evolución favorable que presenta tras haber sido asistida.

El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la oficial se encuentra en buen estado general y destacó la fortaleza que demostró durante los días en los que permaneció en una zona de extrema dificultad geográfica y climática. “Está bien de salud y pudo sobreponerse a condiciones realmente hostiles”, afirmó, al tiempo que recordó que fue trasladada de inmediato al hospital una vez que logró acercarse a la ruta.

Desde el área sanitaria, el doctor Francisco Ferrari precisó que San Martín se encuentra clínicamente estable. Indicó que presenta una deshidratación leve y lesiones menores, sin complicaciones de consideración, con estudios de laboratorio dentro de parámetros normales. Asimismo, explicó que permanece internada por 24 horas en el Hospital de Sarmiento como medida preventiva y que recibe asistencia psicológica, conforme a los protocolos vigentes.

En relación al operativo desplegado, el comisario Andrés García recordó que más de 120 efectivos participaron de los rastrillajes en el terreno, en una zona compleja por la presencia de viento constante y arena volada, lo que dificultó las tareas de localización.