Gran peña folclórica para despedir el año en Comodoro

El domingo 21 de diciembre, desde el mediodía y hasta las 3 de la mañana del lunes 22, se realizará una peña estilo festival organizada por Amistad Peñera junto a Bar y Peña Nido Gaucho, con artistas locales, invitados de otras provincias y buffet durante toda la jornada.

Comodoro Rivadavia tendrá una gran despedida de año al ritmo del folclore el próximo domingo 21 de diciembre, cuando desde las 12 del mediodía y hasta las 03:00 del lunes 22 se desarrolle una extensa peña en el salón La Fábrica, con una propuesta pensada para disfrutar en familia.

El evento, organizado por Amistad Peñera junto a Bar y Peña Nido Gaucho, propone una jornada completa de música en vivo, mesas, buffet y bebidas, en formato peña tradicional. A lo largo del día se presentarán destacados exponentes del folclore local y regional, además de artistas invitados de otras provincias.

La grilla incluye a Luis Huenchueque, Vasco Salaberry, Esteban Salaberry, Miguel Ibáñez, Elías Fernández, Cándido Moreno y Gritos del Sur, y contará además con la presencia especial del salteño Pitin Zalazar, reconocido como “el cantor de los bailarines”. El cierre de la noche, a la medianoche, estará a cargo de Lunáticos, que pondrá el broche final a la celebración.

Las entradas tienen un valor de 20 mil pesos y pueden adquirirse en Bar y Peña Nido Gaucho, ubicado en Estados Unidos 526, o mediante contacto al WhatsApp 2975042279 o al 2974276150. Para más información también se puede consultar la página de Facebook.