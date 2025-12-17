Empleados retienen a un hombre tras un intento de robo en un comercio

El sospechoso fue reducido por empleados del local y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Está acusado de haber cometido un hecho similar días atrás.

Un hombre de 34 años fue detenido este miércoles al mediodía luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer mercadería de un comercio ubicado en jurisdicción de la Comisaría Seccional Tercera.

El procedimiento se inició alrededor de las 11:47, cuando personal del local Homero y Cía. dio aviso a la Policía del Chubut tras reducir a un individuo dentro del establecimiento. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un testigo, quien indicó que el sujeto había sido reconocido por un episodio previo ocurrido el pasado 13 de diciembre, cuando habría ingresado al mismo comercio y logrado llevarse distintos elementos.

En esta oportunidad, el hombre —identificado por sus iniciales como G.J.— tenía en su poder una bolsa de compras de color blanco que contenía un rollo de cable unipolar de 4 milímetros, con una extensión aproximada de 100 metros. La maniobra fue registrada por las cámaras de seguridad del local.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del sospechoso y su posterior traslado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.