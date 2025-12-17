Le robaron el celular a un jubilado y quedó sin contacto con su familia

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Alsina y Ameghino. Tras la denuncia policial, el hombre apeló a la solidaridad de la comunidad para recuperar un medio de comunicación básico.

Un jubilado fue víctima de un robo en la vía pública, cuando regresaba de una panadería ubicada en la zona de avenida Alsina y Ameghino. De acuerdo a su testimonio, fue interceptado por delincuentes que, sin exhibir armas, le sustrajeron el teléfono celular del bolsillo y se dieron a la fuga.

Luego del episodio, el hombre dio aviso a la Policía y radicó la denuncia correspondiente. En su declaración, indicó que los autores del hecho serían personas provenientes de la parte alta de Alsina. Más allá del daño material, expresó una profunda preocupación por la situación en la que quedó tras el robo.

El jubilado explicó que el celular era su único medio de comunicación con su familia, por lo que ahora se encuentra completamente incomunicado. Ante esta realidad, solicitó la colaboración solidaria de la comunidad para poder acceder a un teléfono, incluso en desuso, que le permita retomar el contacto con sus seres queridos. Quienes puedan ayudar o acercar alguna colaboración pueden comunicarse al 2974702106.