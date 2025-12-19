Romina Enríquez se quedó con toda la plata que los padres habían juntado durante todo el año. Ella dijo que se los había gastado todo en el casino.

En qué habría gastado los $17 millones que robó la madre de la fiesta de egresados

Horas de angustia y desesperación vivieron padres y estudiantes de una escuela secundaria de Misiones, al detectar un faltante millonario en los fondos que reunieron durante todo el año para organizar la fiesta de egresados. El dinero, administrado por una madre designada por las familias, no se encontraba disponible al momento de afrontar los pagos finales.

El miércoles se conoció que la mujer sospechosa de quedarse con el dinero era Romina Enríquez, madre de una egresada, de quien se conoció que es administradora del blog CasinoTopsOnline, donde escribe artículos sobre la industria de los casinos y cómo ganar dinero con las apuestas.

Romina admitió a través de un mensaje de WhatsApp que gastó todo el dinero y desató una ola de indignación y tristeza entre padres y estudiantes. "La verdad que no hay justificación para lo que hice, yo tengo problemas con el casino y usé y después pensando que iba a recuperar fui enterrando cada vez más", escribió.

Aun así, una madre víctima de este robo desmintió que sea así y en una entrevista reveló que "es todo un invento" su problema con el juego.

"Es mentira que ella tenga problemas con el juego"

Mónica Biczyk, mamá de una alumna afectada, estuvo en conversación con LN+ y aseguró que se enteraron que no había ningún pago realizado para la fiesta "el mismo día del evento". "El día de la fiesta, los encargados del salón nos dijeron que los servicios no habían sido pagados, entonces cancelaron el evento", relató la mujer.

Por otra parte, recordó que meses previos a la celebración varios padres solicitaron comprobantes de pago, pero Enríquez nunca mostró alguno.

La principal hipótesis sobre el gasto de $17 millones de pesos en el casino, según Biczyk, es un falso relato: "Es mentira que ella tenga problemas con el juego. Eso es todo un invento al verse arrinconada por el resto de los padres".

"En El dorado hay un solo casino y, de ser cierto, nos habríamos enterado. Directamente se la robó", agregó la madre. Consultada sobre si Enríquez cayó en la tentación de las apuestas virtuales, Biczyk reconoció desconocer esa posibilidad.

Al momento de explicar de qué manera Enríquez quedó como la encargada de la recaudación, la mujer explicó que en un principio estaba Romina junto a otra madre encargada de reunir el dinero, pero luego tuvo que dejar ya que "por su condición de monotributista, no pudo recibir más dinero en su cuenta y Enríquez se hizo cargo de todo".

En relación a la infinidad de sospechas que sobrevuelan sobre el caso, la madre subrayó que "Enríquez lo único que hizo fue un pago mínimo al salón, nada más".

"Cuando todo explotó, Enríquez nos dijo que había logrado reunir $4.000.000, que les pidió a sus familiares. Pero no sabemos qué pasará con ese dinero. A partir de ahora todo será cuestión de la justicia", sentenció.

La causa en la que se la investiga, la mujer es la principal sospechosa de haber cometido una presunta estafa vinculada a la organización de la recepción de egresados de la Escuela de Comercio N.º 19 de Eldorado.

La denuncia, radicada por padres de los alumnos damnificados, habla de un perjuicio económico estimado en 25 millones de pesos, una cifra superior a la que trascendió inicialmente.