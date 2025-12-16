Romina E. habría reconocido su error en diálogo con los padres damnificados, pero todavía no se entregó a la Policía.

Se gastó en el casino los 17 millones para la fiesta de egresados de su hija

La comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, Misiones, se vio sorprendida en los últimos días luego de que una madre fuera acusada de apropiarse de más de 17 millones de pesos recaudados por padres y alumnos para la fiesta de egresados de su propia hija. La mujer, identificada como Romina E., permanece prófuga y es intensamente buscada por la Policía provincial.

La situación quedó al descubierto a pocos días del evento. Según la información consignada por el medio MisionesOnline, el dinero destinado a cubrir los servicios de la fiesta, como catering, sonido, DJ e iluminación, desapareció pese a que los padres habían realizado aportes mensuales desde abril. La administración de los fondos estuvo a cargo de Romina E., quien dejó de dar respuestas al ser consultada por comprobantes y contratos.

Hasta ese momento solo se había pagado la seña del salón, mientras que los demás servicios seguían pendientes.

Mónica B., madre de una estudiante, fue una de las primeras en denunciar públicamente el caso. “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, expresó en diálogo con el citado medio misionero. Explicó, además, que durante meses solicitaron rendiciones y siempre recibieron excusas por parte de Romina E. El temor creció cuando la mujer comunicó que el dinero no estaba disponible, aludiendo inicialmente a un robo y más tarde a problemas de ludopatía, según se desprende de los mensajes de texto difundidos entre los padres.

La recaudación se transfirió a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado. Sofía V., una de las egresadas, afirmó que la noticia se conoció el mismo día de la recepción. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató.

HUBO APOYO DEL INTENDENTE

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, previsto para el evento, y lograron reorganizar los pagos más urgentes con el apoyo del intendente local. Pudieron reunir un faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeado. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, aseguró que se trata de “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”, en diálogo con el mismo medio. Las familias estuvieron juntando cuotas mensuales de cerca de 68.000 pesos para cubrir salón, fotografía, decoración, sonido y catering.

La denuncia penal fue radicada el pasado viernes y la Justicia de Misiones lleva adelante la investigación, mientras continúa la búsqueda de Romina E. En medio de la crisis, un gesto de los estudiantes sorprendió a las familias: decidieron que la hija de la mujer denunciada participara de la fiesta “porque ella no tiene la culpa y también merecía vivir su noche”, según expresaron los padres.