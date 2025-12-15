"Ingleses, caretas y vendidos": Di María contra Verón

El capitán del conjunto canalla se expresó de manera indirecta contra el club pincharrata días después de su consagración en Santiago del Estero frente a Racing.

El capitán de Rosario Central, Ángel Di María, reavivó la polémica por el espaldazo de Estudiantes de La Plata al canalla, en protesta por el título que la AFA le entregó al conjunto santafesino por liderar la tabla anual, que no existía en el reglamento. Tras la consagración del Pincha ante Racing en Santiago del Estero, el campeón del mundo dio “me gusta” a dos publicaciones con críticas a Juan Sebastián Verón y sus jugadores en Instagram.

“Verón, exjugador de familia de futbolistas, dio la orden para que sus jugadores les dieran la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA. Cuando tuvieron a la AFA a metros, les dieron la mano de frente. Por eso son ingleses, caretas y vendidos”, señalaba un posteo de la cuenta Derosarioydecentralok, acompañado por una imagen del defensor Leandro González Pirez estrechándole la mano a Claudio Tapia durante la premiación.

En una segunda publicación, la cuenta apuntó contra los futbolistas y recibió un nuevo “like” del exjugador de Benfica: “‘No es contra Central, es contra la AFA’. Mostraron su peor cara, y más aún contra sus colegas”.

A raíz de la repercusión que generó su actividad, Di María compartió una frase en sus historias: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones. Al final la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”.