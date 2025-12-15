El sospechoso fue interceptado tras un operativo policial en inmediaciones de la calle Rawson. Había sido denunciado por sustraer mercadería sin pagar en distintos locales.

Detuvieron a un hombre por una seguidilla de robos en comercios céntricos

Un hombre de 30 años fue detenido este lunes por la mañana en el centro de Comodoro Rivadavia, acusado de haber ingresado a varios comercios y llevarse productos sin abonarlos. El hecho motivó un rápido despliegue policial luego de que se recibiera un alerta por su accionar reiterado.

El procedimiento se inició cerca de las 11:20, cuando personal de la Comisaría Seccional Primera acudió a un local comercial tras la denuncia de un presunto robo. Comerciantes aportaron imágenes y descripciones de la vestimenta del sospechoso, lo que permitió orientar la búsqueda.

imagen

Minutos después, durante un recorrido preventivo por la zona, efectivos policiales lograron localizar a un individuo con características coincidentes en la calle Rawson al 900. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó desprenderse de dos teléfonos celulares, maniobra que reforzó las sospechas en su contra.

El hombre, identificado con las iniciales B.B., fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.