El joven, de 21 años, cumplía funciones de seguridad dentro del predio presidencial. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado encabeza la investigación junto a la Policía Federal Argentina.

Se habría quitado la vida un soldado que cumplía tareas en la Quinta de Olivos

Un soldado del Ejército Argentino fue hallado muerto durante la madrugada de este martes en la Quinta Presidencial de Olivos. El hecho es investigado por la Justicia Federal, que desde las primeras horas trabaja en el lugar para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La Casa Rosada confirmó a través de un comunicado oficial que la víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien prestaba servicio de seguridad dentro del predio al momento del episodio. Según indicaron altas fuentes del Ejecutivo, el joven se habría quitado la vida.

Desde Presidencia señalaron que “en horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”. En el mismo texto se precisó que el soldado fue hallado sin vida en uno de los puestos internos y que los servicios médicos que acudieron al lugar constataron su fallecimiento.

Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se dio intervención al Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien se presentó en la quinta presidencial para supervisar las primeras actuaciones. Por disposición judicial, se convocó a distintas áreas de las fuerzas federales para la realización de peritajes.

La causa quedó bajo la órbita de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja de manera conjunta con la Policía Federal Argentina (PFA), siguiendo las directivas del juzgado interviniente. La zona donde ocurrió el hecho fue aislada de forma preventiva para permitir el trabajo de los peritos.

De acuerdo con los primeros informes internos a los que accedieron las fuerzas de seguridad, Gómez se encontraba apostado en uno de los puestos del períímetro de la Quinta de Olivos cuando se produjo el episodio. En paralelo, un oficial jefe del Departamento de Seguridad Presidencial fue desplazado al lugar para coordinar las actuaciones iniciales.

Desde el Gobierno nacional aclararon que cualquier información oficial sobre el avance de la causa será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente. La investigación continúa en curso.