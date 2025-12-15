Protesta frente a SEROS en Comodoro

La crisis de la obra social SEROS volvió a quedar expuesta este lunes en Comodoro Rivadavia, donde trabajadores estatales, jubilados y dirigentes sindicales se concentraron frente a la delegación local para visibilizar una situación que calificaron como “grave y desesperante”.

Durante la protesta, los manifestantes reunieron firmas para respaldar un documento que sería presentado ante la delegada local de SEROS, con el objetivo de exigir la normalización inmediata de las prestaciones médicas y farmacéuticas. Según indicaron, hasta el momento no existen respuestas concretas ni avances en una solución de fondo.

Desde los gremios confirmaron además que ya se presentó una denuncia penal en Rawson ante la falta de respuestas oficiales y la prolongación del conflicto. “Con la salud de la gente no se juega, y esta situación afecta especialmente a los adultos mayores”, advirtieron.

Los referentes sindicales señalaron que la problemática se repite en toda la provincia. En ese sentido, el dirigente sindical Armando Vargas remarcó que la movilización responde a una responsabilidad gremial y no a un gesto de colaboración. “El Gobierno le debe a SEROS y SEROS le debe a médicos y farmacias. En el medio quedan los afiliados, sin atención y sin medicamentos”, sostuvo.

Durante la jornada también se denunciaron situaciones extremas, como personas diabéticas que no reciben su medicación, afiliados con tratamientos interrumpidos y pacientes que directamente no son atendidos. Asimismo, se alertó por bajas irregulares de afiliaciones, entre ellas el caso de una estudiante de 21 años a la que le retiraron la cobertura pese a que la legislación vigente la ampara hasta los 26 años.

Los gremios denunciaron además el cobro ilegal de plus y coseguros, con montos muy superiores a los acordados, y prácticas irregulares por parte de algunos profesionales, como la falta de facturación y la exigencia de pagos en efectivo o por transferencia, lo que dificulta la realización de reclamos formales.

En el marco de la protesta, una afiliada relató que fue rechazada en una consulta médica luego de sufrir una caída con golpe en la cabeza. “No me atendieron porque SEROS está cortado y no tenía dinero para pagar una consulta particular”, expresó.

Finalmente, los manifestantes cuestionaron una ley aprobada por la Legislatura provincial, conocida como “3×1”, que —según señalaron— profundiza el desfinanciamiento del sistema y pone en riesgo la continuidad de la obra social. “Esto es una decisión política. Si no hay respuestas urgentes, las medidas se van a profundizar”, concluyeron.

