Jóvenes del Centro de Día Socio-Terapéutico visitaron la Costanera

La actividad recreativa forma parte de las salidas a la comunidad que lleva adelante la Dirección General de Promoción y Derechos para Personas con Discapacidad.

Más de 20 jóvenes que asisten al Centro de Día Socio-Terapéutico, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Municipio, con familiares y acompañantes, disfrutaron este miércoles a la mañana de la Costanera local, salida que además incluyó el desayuno y el almuerzo.

La jornada, que coincidió con el Día de los Derechos Humanos, sirvió además para reivindicar el valor por la vida, la libertad y la salud en lo que respecta a garantizar la dignidad y la protección.

La directora general de Promoción y Derechos para Personas con Discapacidad, Luciana Bordón, señaló que en estos encuentros “podemos reconocer el espacio y también disfrutar de las mañanas que hoy nos encuentran en la playa”.

Asimismo, la funcionaria puso énfasis en que “el compartir es muy importante”, añadiendo que “buscamos reconocerlos porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salidas a la comunidad es un pedido de ellos. Los proyectos y todas las actividades que se realizan desde el Centro de Día son en base a las necesidades que ellos plantean”.

Para finalizar, Bordón citó el Día de los Derechos Humanos, al expresar que “es una jornada súper linda y seguimos sosteniendo políticas públicas que son tan necesarias hoy para reivindicar y luchar por los derechos de las personas con discapacidad”.