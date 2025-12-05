La sobrecarga laboral del personal de enfermería del Alvear comienza a generar ausentismo

Así se desprende de las declaraciones formuladas este jueves por Marcelo Etcheveste, secretario adjunto de ATE, que revelan una situación límite en dicho Hospital de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Allí, el personal de enfermería enfrenta sobrecarga laboral severa, incumplimiento del convenio colectivo de trabajo y la ausencia de soluciones por parte de la Dirección y del Gobierno provincial.

Etcheveste describió como “crítica” la situación del personal de enfermería en el Hospital Alvear, donde la escasez de personal resulta en que cada enfermero atienda consistentemente más de 10 pacientes por turno, muy por encima del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (5 a 7 pacientes por enfermero para camas de alta complejidad).

Gran parte de los internados son pacientes de PAMI que requieren cuidados prolongados y cirugías complejas.

El gremio ha dejado en claro en la Secretaría de Trabajo que los trabajadores no están obligados a exceder las 30 horas semanales estipuladas en el Artículo 92 del Convenio Colectivo de Trabajo, una situación que ha llevado a que algunos empleados presenten certificados médicos por agotamiento.

A pesar de las audiencias que se vienen realizando desde marzo sin obtener soluciones concretas de la dirección del hospital, ATE está solicitando una nueva audiencia, exigiendo la intervención directa de la Secretaría de Salud para forzar soluciones, que deberían incluir la incorporación de personal o, alternativamente, el cierre temporal de camas para aliviar la carga laboral.

Etcheveste contrastó esta situación con el Hospital Regional, donde se han logrado acuerdos internos y mayor consideración, al tiempo que remarcó a Radiocracia que “la OMS expresa que, de acuerdo a la calidad de pacientes, necesitan tantos enfermeros para cubrir, por ejemplo, en este caso, 40 camas. Y se da el número, oscila entre 5 y 7 pacientes por enfermero. Y bueno, acá están por encima de los 10 en algunos casos”.

Sobre el incumplimiento del CCT, manifestó que “en el art. 92 habla del horario de los enfermeros y este es de 30 horas semanales 6 horas diarias. Quiere decir que nosotros expresamos eso en el acta y también expresamos que los trabajadores no están obligados a hacer más horas que las que expresa el convenio colectivo de trabajo”.

Finalmente, en cuanto a la continuidad de las negociaciones, sostuvo que “estamos solicitando una nueva audiencia y solicitando que la intervención de la Secretaría de Salud, que vengan los referentes… a dar explicaciones y a dar soluciones con respecto a todo esto que estamos viviendo acá en Comodoro”.