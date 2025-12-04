La Fiscalía pidió condenar a un imputado de violencia familiar

Este jueves se llevó a cabo una nueva jornada de debate oral y público en relación a una causa por violencia familiar que tiene como imputado a Miguel Alejandro Picón. La fiscal en su alegato final consideró probados los hechos llevados al debate por lo cual solicitó que se declare a Picón penalmente responsable de los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso real con lesiones graves y agresión con arma y daño, todo en concurso real”.

Las defensoras adhirieron parcialmente a los argumentos de la fiscal solicitando que se lo declare a su asistido responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y daño, y se lo absuelva de lesiones graves y agresión con arma. Finalmente, la jueza integrante del tribunal unipersonal pasó a deliberar y el martes 9 de diciembre, a las 14 dará a conocer su veredicto.

En su alegato final la fiscal María Laura Blanco se refirió a los hechos ventilados en el debate acontecidos el 2 de octubre de 2024, antes de las 2, en el barrio San Martín. Señaló que se ha logrado acreditar los tres hechos llevados a debate, aseguró la fiscal.

La primera víctima mantenía una relación de pareja con el imputado Picón, tenían un hijo en común y vivían en pareja. Según testigos había conductas de violencia previas. En un primer momento el imputado agredió físicamente a su pareja y luego a otras dos personas.

La primera víctima fue examinada por la psicóloga forense y no tenía una exaltación de la imaginación, pero sí miedo hacia el agresor, es decir debe interpretarse la prueba con perspectiva de género.

La segunda víctima intervino para defender y también fue agredida por Picón. Se desmayó y despertó en un charco de sangre. Luego el imputado agredió al taxista, es decir “fue una escalada de violencia”. Consideró la fiscal que se han probado los hechos en el debate por lo cual requirió que se declaró a Picón penalmente responsable de los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso real con lesiones graves (que pusieron en riesgo su vida) y agresión con arma y daño, todo en concurso real”.

A continuación, las defensoras Vanesa Vera y Juliana Fuentes en su alegato final adhirieron parcialmente a los argumentos de la fiscal en cuanto a que se ha probado en el debate la materialidad y autoría del primer hecho y se debe litigar con perspectiva de género. También “se probó en el debate el daño y la agresión a la tercera víctima, pero no se probó las lesiones graves y la agresión con arma, ni se puso en peligro su vida”. Por ello pidieron que se declare a su asistido Picón “penalmente responsable por lesiones leves agravadas por el vínculo y daño; y se lo absuelva por las lesiones graves y la agresión con arma”.