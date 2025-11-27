Autorizan un juicio rápido en una causa por hurto

Se trata del caso de un hombre que robó herramientas de un local del centro y huyó en colectivo.

Durante la mañana de este jueves se concretó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por un delito contra la propiedad que tiene como imputado a Maximiliano Cicero. La representante de la fiscalía solicitó que se declarara legal su detención, se le formalizara el hecho en su contra y se dictara su prisión preventiva. Además, solicitó a aplicación del juicio rápido. Por su parte la defensa no se opuso a la formalización, pero cuestionó la detención que no fue en flagrancia y en cuanto al juicio inmediato también planteó objeciones. Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención, autorizó la apertura de la investigación del caso y la aplicación del juicio rápido.

La representante de fiscalía se refirió brevemente al caso a investigar cuando el 26 de noviembre, siendo alrededor de las 12.50, el imputado Maximiliano Cicero ingresó a un local comercial ubicado en Rivadavia al 340, se dirigió a una de las góndolas y sustrajo tres herramientas, sin provocar daño alguno y se retiró del lugar. Abordó inmediatamente un colectivo de la Línea 1, interno 95, de la empresa Patagonia Argentina.

La conducta del imputado fue observada por una de las empleadas del local comercial, quien dio aviso a personal policial, brindando las características físicas del imputado. Así localizaron la unidad de colectivo mencionada y detuvieron a la misma en la esquina de Alsina y Maipú. Cicero se encontraba en su interior con los objetos sustraídos en su poder, por lo cual fue detenido y trasladado a la Seccional Primera.

La Fiscalía calificó provisoriamente el caso como “hurto simple” en calidad de “autor” para Cicero. Requirió que se declarara legal su detención, en flagrancia, se autorice la apertura de investigación preparatoria en su contra y la aplicación del juicio rápido.

Seguidamente la defensa cuestionó la detención ya que “presenta inconsistencias temporales y espaciales. No hubo persecución ininterrumpida, es decir que no fue en flagrancia” continuó. No se opuso por otra parte a la apertura de la causa, ni a la calificación legal escogida".

La defensa se opuso a la realización del juicio rápido ya que “los registros fílmicos no tienen código Hash” (un algoritmo matemático que certifica la autenticidad y trazabilidad de la extracción de datos).

A continuación, la jueza expresó que ese argumento de la defensa no alcanza ya que no es la única prueba con la que cuenta la fiscalía, por lo cual hizo lugar a la aplicación del juicio rápido, declaró legal la detención del imputado y autorizó la apertura dela investigación del caso por el hecho y la calificación esgrimida por la fiscalía.

La representante de la fiscalía requirió que se dicte la prisión preventiva del imputado hasta el 10 de diciembre, en razón de los elementos de convicción suficientes existentes para tenerlo como probable autor del hecho y del peligro de fuga. No tiene arraigo y por su comportamiento en otros procesos, reiterancia delictiva, no acata las normas.

Por su parte la defensora se opuso al dictado de la medida de coerción ya que “no hay peligros procesales para cautelar”.

Para concluir la jueza dispuso la prisión preventiva del imputado hasta el 10 de diciembre por la falta de arraigo, peligro de fuga, y por sus conductas en otras causas.

Presidió la audiencia Lilian Borquez, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Ailén Picollo, procuradora de fiscalía, acompañada por Antonella Sanfedele; en tanto que la defensa de Cicero fue ejercida por Carolina Moscolo, abogada de la Defensa Publica.