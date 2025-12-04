La fiscalía pidió declarar culpable a Miguel Picón

Sostuvo que quedó acreditada la responsabilidad penal del imputado por lesiones agravadas y agresión con arma, mientras que la defensa pidió reducir los cargos.

Este jueves por la mañana se desarrolló una nueva jornada del debate oral y público en el marco de una causa por violencia familiar, en la que se encuentra imputado Miguel Alejandro Picón. En su alegato final, la fiscal María Laura Blanco consideró acreditados los hechos investigados y solicitó que se lo declare penalmente responsable por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso real con lesiones graves, agresión con arma y daño, todo en concurso real.

Por su parte, las defensoras Vanesa Vera y Juliana Fuentes adhirieron parcialmente a los argumentos del Ministerio Público Fiscal, pero pidieron que su asistido solo sea declarado culpable por lesiones leves agravadas por el vínculo y daño, reclamando su absolución respecto de los cargos de lesiones graves y agresión con arma.

Durante su exposición, la fiscal Blanco reconstruyó los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2024, antes de las 2 de la madrugada, en el barrio San Martín. Según lo expuesto, Picón habría agredido primero a su pareja —con quien mantenía una relación convivencial y tenía un hijo en común— en un contexto donde existían antecedentes de violencia, acreditados por testigos.

La primera víctima, según el informe de la psicóloga forense, no presentaba alteraciones de percepción pero sí temor hacia el imputado, motivo por el cual la fiscalía insistió en la necesidad de interpretar la prueba con perspectiva de género.

A continuación —siempre según la acusación—, Picón habría atacado a una segunda persona que intervino para defender a la mujer, dejándolo inconsciente. Luego, habría agredido a un taxista que se encontraba en el lugar, configurando una “escalada de violencia”.

En respuesta, la defensa sostuvo que si bien la materialidad de los hechos iniciales quedó probada, no existen elementos suficientes para sostener que la segunda víctima sufrió lesiones graves, ni que la agresión se realizó con un arma o puso en riesgo su vida.

Tras escuchar los alegatos, la jueza a cargo del tribunal unipersonal pasó a deliberar y anunció que el veredicto será dado a conocer el próximo martes 9 de diciembre a las 14 horas.