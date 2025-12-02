Robó, hirió gravemente y seguirá condenado: el STJ rechazó su queja

El Superior Tribunal de Justicia decidió no hacer lugar a la queja presentada por la defensa de Tomás Nahuelquir, condenado por el violento robo ocurrido en la “Feria–Almacén RM” del barrio San Cayetano en junio de 2023.

Nahuelquir había recibido en primera instancia una pena de 8 años y 6 meses por robo doblemente agravado con arma de fuego y por provocar lesiones gravísimas a la víctima. Posteriormente, la Cámara Penal redujo la condena a 7 años y 6 meses. La defensa intentó un recurso extraordinario, que fue denegado, y luego presentó una queja ante el STJ.

Los jueces Camila Banfi, Ricardo Napolitani, Andrés Giacomone, Mario Vivas y Silvia Bustos confirmaron la denegatoria al señalar que la presentación “no explica razones jurídicas concretas” que permitan revisarla. Según el fallo, el escrito carecía de fundamentos suficientes para abrir la instancia extraordinaria.

El robo que terminó con lesiones gravísimas

El hecho ocurrió el 11 de junio de 2023, cuando dos delincuentes —entre ellos Nahuelquir— ingresaron al comercio de la víctima portando armas de fuego y exigiendo dinero. Ante la negativa del comerciante, Nahuelquir le disparó en la pierna izquierda, provocándole una lesión que terminó en amputación.

Los agresores escaparon en un Chevrolet Corsa conducido por Hugo Daniel Bystray. Minutos después, la Policía encontró el vehículo abandonado y detuvo a Bystray. Nahuelquir y el otro asaltante lograron fugarse en ese momento, aunque luego el primero fue detenido y llevado a juicio.

El caso fue llevado a debate por la fiscal general Verona Dagotto, mientras que la defensa estuvo a cargo de Mauro Fonteñez.

Con este fallo, la sentencia queda firme y Nahuelquir continuará cumpliendo la pena impuesta por la Justicia.