Siguen detenidos los hermanos Ortellado: la Justicia ratificó la prisión preventiva

El tribunal de control resolvió extender por seis meses la prisión preventiva de Mauricio y Micaela Ortellado, imputados por el homicidio de Juan Adolfo Lafeuillade. La defensa no se opuso al planteo fiscal.

La mañana del martes se realizó una nueva audiencia de control —obligatoria cada seis meses— para revisar la situación procesal de los hermanos Mauricio y Micaela Ortellado, ambos investigados por el crimen de Juan Adolfo Lafeuillade. Tras el análisis de las partes, el tribunal decidió mantener la prisión preventiva de ambos imputados.

El caso de Mauricio Ortellado: condena a perpetua y riesgo de fuga

Durante la audiencia, la fiscal Verona Dagotto recordó que Mauricio Ortellado fue condenado a prisión perpetua por un jurado popular como coautor del homicidio criminis causa, sentencia que ya cuenta con doble conforme tras ser ratificada por la Cámara Penal. La impugnación extraordinaria también fue rechazada, y el Superior Tribunal de Justicia aún debe resolver una queja y la consulta correspondiente.

Si bien la condena todavía no está firme, Dagotto remarcó que el principio de inocencia se encuentra debilitado y que la expectativa de una pena tan elevada mantiene vigente el peligro de fuga. Por ello, solicitó prolongar la prisión preventiva por seis meses más, o hasta que la sentencia quede firme. La defensa no objetó el planteo.

La situación de Micaela Ortellado: nuevo juicio y otra pena vigente

En cuanto a Micaela, la fiscal recordó que su condena anterior fue anulada parcialmente por la Cámara debido a errores en las instrucciones iniciales del juicio por jurados, por lo que se ordenó realizar un nuevo debate. La imputada mantiene un riesgo procesal activo y, además, ya cumple una condena previa de 3 años y 6 meses, con declaración de reincidencia.

Dagotto señaló que se está trabajando en un posible juicio abreviado con pena de cumplimiento efectivo, motivo por el cual también pidió sostener la prisión preventiva por otros seis meses.

La defensora María de los Ángeles Garro coincidió en que, dadas las circunstancias de ambos expedientes, no existen argumentos para solicitar medidas menos gravosas.

La decisión del tribunal

Tras escuchar a las partes, los jueces Mariano Nicosia y Jorge Odorisio resolvieron mantener la prisión preventiva de los dos imputados por un plazo de seis meses, al considerar vigente el peligro de fuga en ambos casos.

La causa por el homicidio de Lafeuillade continúa avanzando mientras se espera la resolución del Superior Tribunal de Justicia y la definición del futuro proceso que deberá enfrentar Micaela Ortellado.