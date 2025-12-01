Quedó libre la mujer que admitió haber apuñalado a su expareja

Fue luego de que la jueza Bórquez aplicara perspectiva de género en el caso del hombre gravemente herido el domingo a la noche en un departamento céntrico de Comodoro.

Diana María Bobadilla fue imputada por apuñalar a su expareja en un departamento céntrico. La fiscalía pidió prisión preventiva, pero la jueza resolvió otorgarle la libertad con presentaciones semanales, considerando antecedentes de violencia previa y la falta de cupo en alojamientos para mujeres.

Este lunes se realizó la audiencia de control de detención y apertura de investigación contra la imputada por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo. La fiscal general Andrea Rubio solicitó que se declare legal la detención, se formalice la causa y se dicte prisión preventiva.

Por su parte, la defensora pública Vanesa Vera no objetó la detención ni la apertura de la investigación, aunque pidió que su asistida recuperara la libertad con presentaciones periódicas.

Según expuso la fiscalía, el hecho ocurrió el domingo último, cuando Bobadilla se encontraba en su departamento junto a su expareja. En ese contexto, habría tomado un cuchillo y asestado una puñalada en la zona del cuello y el maxilar. La víctima fue hallada tendida en la vía pública, en San Martín y 9 de Julio, y permanece internada en terapia intensiva con respiración asistida en el Hospital Regional. Antes de ser trasladado, señaló que su expareja lo había atacado.

La policía siguió un rastro hemático desde el lugar donde apareció la víctima hasta el departamento del quinto piso de la Galería San Martín, donde reside la imputada. Con estos elementos, la fiscalía planteó una calificación provisoria de “homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa”, y requirió un plazo de seis meses para la investigación. Rubio también mencionó la existencia de denuncias previas contra la víctima y medidas de prohibición de acercamiento vigentes.

Por su parte, la defensora sostuvo que Bobadilla vive desde hace años una situación de violencia familiar, con múltiples intervenciones de la Defensoría Civil. Indicó que la víctima incluso había sido detenida en 2014 por desobediencia judicial, y planteó que el episodio podría encuadrarse en una situación de legítima defensa en contexto de violencia de género. Vera resaltó además la dependencia económica y la asimetría entre ambas partes.

Al solicitar la prisión preventiva por tres meses, la fiscal argumentó riesgo de fuga debido a la gravedad del hecho y a la posible pena. La defensa se opuso asegurando que Bobadilla fue quien se presentó ante la policía admitiendo su participación, lo que demostraría su voluntad de someterse al proceso. También señaló que en la ciudad no hay cupo para alojar mujeres privadas de libertad.

Finalmente, la jueza Lilian Bórquez declaró legal la detención y autorizó la apertura de la investigación, pero rechazó la prisión preventiva. Consideró la perspectiva de género, la conducta de la imputada tras el hecho y la actual emergencia carcelaria, además de la falta de lugares adecuados para mujeres. Por ello, dispuso su libertad con presentaciones semanales en la Comisaría Primera.

De la audiencia también participó el funcionario fiscal Maximiliano Morsucci, y por la Defensa Pública, la abogada Juliana Fuentes.