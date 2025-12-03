"La pérdida de trabajo deja a muchas familias sin cobertura"

El municipio promovió una nueva jornada integral en el Stella Maris, donde se ofrecieron servicios de oftalmología, odontología, atención clínica y talleres de kinesiología.

Este miércoles por la mañana se concretó una jornada integral en el centro de salud del barrio Stella Maris. La iniciativa contó con una gran cantidad de vecinos que asistieron para acceder a los distintos servicios de salud que se brindaron en el lugar. En dicho marco, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó el crecimiento sostenido de la demanda y señaló que “sobre todo, cuando se hace una convocatoria de oftalmología, concurre muchísima gente. Habíamos dado 30 turnos y fueron superados. Es una necesidad que sabemos que la población de Comodoro tiene y la tratamos de cubrir de la mejor manera posible”.

Cabe estacar que en estas jornadas se realizaron también prácticas odontológicas que permiten a las familias avanzar con la ficha escolar, junto con atención de medicina clínica y actividades grupales de kinesiología.

Sobre el tema, Espíndola indicó que “a lo largo del año vimos cómo estas jornadas son cada vez más requeridas. Forman parte de nuestro trabajo de promoción de salud y autocuidado, creando hábitos saludables en la comunidad”.

Asimismo, el secretario señaló que el contexto actual incrementó significativamente las consultas en el sistema público y manifestó que “la pérdida de fuentes laborales deja a muchas familias sin cobertura, y eso genera un gran aumento de la demanda en salud pública. Desde el Municipio seguimos con la política de trabajar en territorio, fortalecer redes y consolidar el distrito de salud creado este año para responder a esas necesidades”.

Por su parte, la responsable del CAPS de barrio Stella Maris, Silvana Cárcamo, comentó que “hoy tuvimos atención oftalmológica con el doctor Martín Bataus, que hace controles y aparte el llenado de planillas escolares; lo mismo con la atención odontológica. Está la médica clínica, la obstetra y además tenemos kinesiología, en donde dictamos una charla de cuello tecnológico; es decir cómo afecta el uso de dispositivos a nuestro esqueleto”.

VACUNACION

Al ser consultado sobre la reaparición de enfermedades prevenibles, debido a los movimientos anti vacunas, el secretario de Salud indicó que “la verdad es que estamos preocupados por el descenso en los esquemas completos; hoy estamos con menor cantidad de vacunas aplicadas”.

Por ello, señaló que “este año se trabajó mucho para revertir esta situación. Se creó el Comité de Inmunizaciones, con todos los servicios de salud de Comodoro, pero aun así no logramos completar la demanda que necesitamos. Es una preocupación constante, para la que estamos trabajando”.

Finalmente, el funcionario informó que este jueves se concretará una nueva reunión para coordinar acciones que permitan hacer más efectiva la vacunación, al indicar que “Argentina siempre se destacó por tener uno de los mejores calendarios de vacunación y por estar libre de enfermedades por mucho tiempo, pero hoy están reapareciendo por la influencia de personas que no quieren vacunar a sus hijos y difunden ideas equivocadas. Es por ello que, para revertir esta realidad, necesitamos trabajar mucho más con la población y los docentes”.