A Cacho Garay le amputaron todos los dedos de un pie

En medio del hermetismo que rodea la situación judicial de Cacho Garay, Juan Etchegoyen mantuvo un extenso intercambio con el defensor del artista, Leonardo Pasccon, quien aportó datos muy duros sobre el presente del comediante.

Según explicaron, Garay “vive el peor momento de su vida”, sostenido por un arresto domiciliario en su vivienda de Mendoza, mientras su estado de salud se deteriora a un ritmo alarmante.

El representante legal no ocultó su inquietud y puso el eje en la fragilidad física y emocional de su defendido, antes que en el proceso judicial.

“La situación de Cacho me preocupa más del lado humano y personal que la situación judicial porque tiene una diabetes que le ha generado los dedos de uno de sus pies y esto tiene que ver con todo lo que viene enfrentando”, fue lo primero que señaló.

En ese clima de preocupación, Pasccon amplió la descripción del escenario con elementos todavía más delicados. “Tiene serios problemas de movilidad a raíz de estas cirugías que viene sufriendo. Todo esto lo va destruyendo de a poco. Tiene altibajos, una ansiedad y una angustia muy fuerte y es un tipo muy querido por sus amigos. Le han amputado todos los dedos de un pie y esto le ha afectado muchísimo a su estado de ánimo”, detalló el abogado, marcando el impacto emocional del proceso médico. Según sus palabras, el cómico transita jornadas cambiantes, con dolores recurrentes y un estrés que se fue acumulando desde que comenzó su conflicto judicial.

El defensor también puntualizó que el entorno en el que Garay cumple la detención no colabora con su recuperación y mencionó dificultades cotidianas que hoy parecen insalvables. “Tiene todo un cuadro muy delicado que se ha ido degradando. Yo lo voy a visitar a él porque es necesario para ver varias cuestiones. Él no puede vivir ahí porque para llegar a su casa tiene que subir escaleras y no lo puede hacer”, sostuvo Pasccon, graficando la incompatibilidad entre su estado físico y las condiciones del hogar donde atraviesa la detención.

A su vez, dio detalles de las obligaciones que debe cumplir a pesar del deterioro clínico, remarcando inconsistencias en las restricciones. “Cacho está en su casa, puede moverse, pero tiene reglas restrictivas y tiene que ir a firmar una vez por mes a la Fiscalía y tiene una prohibición de acercarse a su casa histórica y él alquila una casa. La denunciante vive en Córdoba cuando su casa es en Mendoza, no tiene sentido”, explicó el letrado, cuestionando la lógica de algunas de las medidas impuestas.

Hacia el final, el abogado manifestó la decisión del humorista de avanzar hacia una instancia pública para dar su versión sin filtros ni intermediarios. “Él quiere un juicio oral y público y demostrar su verdad y confrontar con todas las partes como entiende él que esto es una campaña orquestada contra él. Tiene ataques de dolor muy fuerte y una amputación”, cerró, subrayando que la salud y la batalla judicial se volvieron, para Garay, dos frentes simultáneos y cada vez más difíciles de sostener.