El municipio ejecutará obras por más de $600 millones

Los trabajos incluyen la ampliación de la red de gas natural para los barrios Don Bosco, Las Orquídeas y René Favaloro. Además, se ejecutará la iluminación de la Plaza Pioneros en Rodríguez Peña y el pavimento en calle Petrolero San Lorenzo, entre Carlos Calvo y Gregorio Mayo.

El municipio comodorense, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, anunció el inicio de un conjunto de obras esenciales destinadas a fortalecer los servicios básicos y mejorar la calidad de vida en distintos barrios de la ciudad. Con una inversión que supera los 600 millones de pesos, el paquete de trabajos incluye ampliaciones de red de gas natural, obras de iluminación LED y la reconstrucción integral de una arteria clave en el barrio General Mosconi, como lo es Petrolero San Lorenzo.

Al respecto, el secretario Fernando Ostoich destacó la importancia de este paquete de inversiones, al decir: “estamos impulsando obras que responden a necesidades reales de los barrios. El gas, la iluminación y el pavimento son servicios esenciales para mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento de nuestra ciudad”.

“Son obras que quizás no siempre se ven, pero que transforman la vida de las familias. Incorporar a más vecinos al sistema de gas natural es fundamental, especialmente en nuestra región, donde la energía es un recurso estratégico. La iluminación y el pavimento también cumplen un rol clave”, sentenció.

El funcionario manifestó: “buscamos que cada espacio público esté en condiciones seguras y que las calles permitan una circulación más ordenada y eficiente. Este plan de obras refleja nuestra decisión de seguir avanzando, aun en un contexto económico difícil”.

CALLE PETROLERO SAN LORENZO

Respecto a los trabajos en calle Petrolero San Lorenzo, se realizará la reconstrucción integral en el tramo comprendido entre Carlos Calvo y Gregorio Mayo. Las tareas previstas contemplan la demolición de badenes, cordones cuneta y veredas existentes y su reconstrucción, además de un vado en el sector del boulevard. La ejecución de la obra será con adoquines, adecuando las bocas de registro al nuevo nivel de proyecto. Se trata de una intervención fundamental para mejorar la transitabilidad y el drenaje pluvial en uno de los tramos más utilizados del sector.

También se realizará la segunda etapa de la iluminación LED en la Plaza Pioneros del barrio Rodríguez Peña Este, una obra de infraestructura eléctrica que permitirá renovar por completo el sistema lumínico del sector. El proyecto incluye 850 metros de tendido eléctrico subterráneo, la instalación de 41 farolas LED en columnas de 4 metros, y la colocación de 7 artefactos LED tipo proyector de 200W, también con sus columnas. Además, se montará un tablero de alumbrado público nuevo y se instalarán 47 jabalinas con sus respectivas cajas de inspección. Esta intervención permitirá mejorar la seguridad, el uso recreativo y la revitalización del espacio público.

REDES DE GAS

El municipio continúa firmemente con la ejecución de diferentes obras de gas, uno de los pilares de la actual gestión, llegando a diferentes sectores, incluso aquellos donde quedaban algunos tramos pendientes. Estos trabajos permitirán que más familias de Comodoro puedan acceder a un servicio esencial y seguro.

En el barrio René Favaloro, se ejecutará la ampliación de la red de gas que incluye más 1.000 metros de cañería y la construcción de 38 servicios domiciliarios en las manzanas 28, 29, 146 y 31. Estos trabajos permitirán acompañar el crecimiento urbano del sector y garantizar condiciones de habitabilidad adecuadas.

En tanto, en barrio Don Bosco se ejecutará la ampliación de la red de gas natural correspondiente a la Manzana 12 (15) – Parcela 12 y Manzana 160 – Parcelas 8 a 12, que contempla la instalación de 90 metros de cañería y la ejecución de 6 nuevos servicios domiciliarios.

Finalmente, en Las Orquídeas se llevará adelante la ampliación de red para las parcelas 16 a 29 de la Manzana 3.162, con el tendido de 210 metros de cañería y la construcción de 24 servicios domiciliarios, reforzando el acceso al servicio en un área de crecimiento sostenido.