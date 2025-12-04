Festejos estudiantiles en el Gorosito generan polémica

El icónico monumento de Caleta Olivia vuelve a ser epicentro de numerosos festejos de estudiantes que egresan, lo cual trajo aparejadas no pocas controversias.

Sectores de la sociedad de Caleta Olivia, a través de redes sociales, exteriorizan por estas horas sus quejas alegando que el monumento, su base y la plazoleta quedan con manchas producto de la combinación del uso de espuma en aerosol y bengalas, a lo que se suman talco y papel picado.

Pero la situación más álgida se registró en el ámbito de la Escuela Industrial Nº 1 (EICO) porque sus directivos decidieron este jueves suspender la autorización inicialmente otorgada a varias divisiones de egresados para realizar la fiesta de gala en el gimnasio del establecimiento.

Alegaron que ello se debía a que el alumnado de sexto año, que a partir de las 21:00 del miércoles realizó el festejo en el Gorosito, lo vandalizó, siendo protagonistas de un “comportamiento inaceptable”.

El disparador de esa postura fue la queja de un medio televisivo que mostró el momento en que un alumno arrojaba espuma a una cámara y cuestionaba a los estudiantes de EICO por treparse a la base del monumento, algo que ciertamente está prohibido.

En rigor, El Patagónico pudo constatar que la plazoleta ya estaba manchada por festejos previos de otros grupos estudiantiles y que las imágenes de la agresión con espuma a un camarógrafo televisivo ocurrió en horario matutino. Además la misma era de color rosa, mientras que los de la citada escuela técnica utilizaron las de colores que identifican a su institución: verde y amarillo.

Por otra parte, de manera simultánea, alumnos egresados de otra escuela técnica -la Industrial Nº 10- también realizaban su festejo e igualmente se treparon en otra ala de la base del monumento, arrojando espuma, papelitos y activando bengalas de otros colores.

Con todo, ningún grupo pintó graffitis en el Gorosito y en todo caso se les puede cuestionar haberse trepado y provocarle manchas que fácilmente se diluyen con agua a presión o de lluvia.

A todo esto, los padres de los alumnos del EICO tenían previsto reunirse al promediar la tarde de este jueves para emitir un comunicado de prensa.

Las fotos que ilustran este informe corresponden a los egresados de las dos escuelas industriales y fueron tomadas por El Patagónico.