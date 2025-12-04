El SOEMCO acusa al Ejecutivo de no cumplir acuerdo salarial

Alrededor de doscientos trabajadores municipales de Caleta Olivia, activos y pasivos, se concentraron este jueves frente al edificio central de la comuna, convocados por la dirigencia del SOEMCO.

En ese lugar llevaron a cabo una asamblea enmarcada en el nuevo paro de actividades, esta vez de 72 horas, que comenzó ayer y fuera lanzado por la dirigencia del gremio liderado por Julián Carrizo,

El Departamento Ejecutivo ya confirmó que los salarios de noviembre se cancelarán el sábado, pero el gremio reclama un incremento del 15 % que, asegura, se firmó el 12 de agosto en una audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, el intendente Pablo Carrizo y los funcionarios de su gabinete que participaron de las negociaciones, dicen que lo que se acordó fue un compromiso de continuar las negociaciones, pero nunca se estableció una obligación de pago del citado aumento.

Por otra parte indicaron que la nueva medida de fuerza tiene relativa repercusión, dejando también deslizar la posibilidad que el pago del medio aguinaldo pueda concretarse eol18 de diciembre

En tanto, durante la asamblea de este jueves, se dio lectura a fragmentos del acta que se firmara agosto y el gremio interpreta que en la misma quedó sentado de manera explícita que el Ejecutivo se comprometió a otorgar el 15 % de incremento salarial, por lo cual lo acusa de actuar con “malicia” y “deslealtad” hacia los trabajadores municipales.