Calisténicos comodorenses hicieron podio en Caleta Olivia

Un grupo de atletas de Comodoro Rivadavia participaron en un torneo de calistenia en la ciudad de Caleta Olivia en Sparthenics Gym. El equipo coordinado por Darío Siares de km 8 consiguieron hacer podio en categoría avanzados. De esta forma también están cerrando su temporada 2025, aunque se preparan para disfrutar del verano y el buen clima en Comodoro.

Darío Siares, el impulsor de la actividad y también coordinador de torneos en Comodoro Rivadavia, al respecto, aseguró. "La delegación de calistenia de Comodoro Rivadavia regresó con éxito de la competencia realizada el sábado 29 de noviembre en Sparthenics Gym, Caleta Olivia, donde los competidores lograron un desempeño destacado en la categoría avanzados, obteniendo el primer, segundo y tercer puesto”.

A pesar de la gran competencia, los representantes de Comodoro Rivadavia se destacaron y lograron traer a casa los tres primeros lugares en la categoría avanzados, los resultados fueron los siguientes: 1° Ryaba Oleksandr, 2° Nazareno Pérez y 3° Ivan Castro.

El equipo, liderado por Darío Siares, contó con el apoyo de Comodoro Deportes y el municipio, quienes proporcionaron la movilidad necesaria para el viaje. "Estamos muy orgullosos de haber representado a Comodoro Rivadavia en esta competencia y de haber demostrado el alto nivel de la calistenia en nuestra zona".

"Queremos agradecer a Comodoro Deportes y al municipio por su apoyo, y también queremos invitar a todos los interesados a unirse a nuestra comunidad de calistenia. Las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran conocer y practicar esta disciplina", dijo Darío Siares.

La calistenia es una disciplina que está creciendo en Comodoro Rivadavia, y este logro es un ejemplo de que hay un gran potencial en la zona. “Estamos emocionados de seguir trabajando para desarrollar y promover la calistenia en nuestra comunidad", aseveró por último Darío Siares.

El organizador en Caleta Olivia fue Uriel Fernández, y los competidores tuvieron que afrontar cuatro pruebas muy complicadas de alrededor de 15 minutos para poder llegar a la final. Sin dudas, el podio más importante fue en categoría avanzados donde Ryaba Oleksandr se ganó todo, siendo el primer y segundo puesto el más disputado por dos atletas de diferentes grupos de Comodoro.