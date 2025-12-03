El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Santa Cruz
  2.  |  CALETA OLIVIA
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Estudiantes festejan el fin del ciclo lectivo

Este miércoles hubo al menos cinco grupos de estudiantes de los últimos años de escuelas primarias y secundarias de Caleta Olivia que celebraron el fin del ciclo lectivo 2025.

Tras darse “el último timbre”, tanto en horario matutino como vespertino, partieron desde sus establecimientos hacia la zona céntrica en caravanas de autos y camionetas conducidos por sus padres y otros familiares.

Todos los grupos recalaron en la plazoleta del Gorosito, donde desplegaron una intensa algarabía matizada con humos de bengalas y espuma artificial, en tanto que otros continuaron la singular fiesta en la playa costanera.

En las fotografías que ilustran este informe se observa a alumnos de la Escuela Adventista a bordo de camionetas y a los nuevos egresados del nivel primario del Instituto Aoniken festejando en la céntrica plazoleta.

Imagen de WhatsApp 2025-12-03 a las 15.31.53_456bb2ca

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico