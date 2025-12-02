¿Cuánto se pagará en impuestos en Caleta Olivia?

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia aprobó en su última sesión el proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo referido al Régimen General Tarifario para el ejercicio fiscal 2026.

El nuevo cuadro tarifario regirá a partir del mes de enero y fue promulgado bajo el Decreto Nº 3.339/25. “En un contexto económico complejo, donde cada familia, comerciante y trabajador atraviesa dificultades, esta actualización tarifaria fue diseñada con una mirada sensible, responsable y profundamente enfocada en acompañar a la comunidad”, indica el informe de prensa emitido este martes por el municipio

“Por ello –agrega-, la nueva normativa incorpora una serie de beneficios que alivian las cargas y promueven el sostenimiento de la actividad local”, los cuales se detallan a continuación.

-Bonificación para empleados municipales que adhieran al pago mediante el sistema de descuento por planilla.

-Descuento especial para jubilados en el Impuesto Inmobiliario.

-Reducciones por pago anual del Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Comercio e Industria, con bonificaciones del 30%, 15% y 10% vigentes desde el primer día hábil de enero hasta el 30 de abril.

Desde el Ejecutivo Municipal se remarcó que “esta Tarifaria 2026 no es solo una herramienta administrativa, sino una política pública de apoyo que busca equilibrar las necesidades del Municipio con la realidad que viven los hogares y el sector productivo local”.

Se recalcó también que “el acompañamiento del Concejo Deliberante en esta aprobación permite seguir avanzando con una gestión más previsora, cercana y comprometida con cada vecino de Caleta Olivia”.