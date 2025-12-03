Conmemoran el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Organizado por la Secretaría municipal de Políticas Integrales para la Igualdad, se realizó en Caleta Olivia un acto conmemorativo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La fecha, instituida en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como propósito promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

El acto de este miércoles en Caleta Olivia tuvo lugar a media mañana en la plazoleta del Gorosito con la presencia de representantes de instituciones que asisten a niños, adolescentes y adultos con diferentes problemáticas psicomotrices, asistiendo además integrantes del gabinete municipal, directores de diferentes áreas y los concejales Carlos Aparicio e Iris Casas.

En el lugar se izaron los pabellones Nacional, Provincial y Municipal, entonándose la canción patria Aurora y posteriormente el Himno Nacional, con lengua de señas a cargo de jóvenes con discapacidad.

También hubo expresiones personales de quienes demandan tener una mayor igualdad de oportunidades y finalmente se escuchó un discurso de Mili Lincoleo, referente de la Fundación Construyendo Sueños, quien entre otras cosas dijo que esta fecha llama a la reflexión para honrar la vida.

“La discapacidad es real, es cotidiana, a veces duele y a veces pesa. Como Fundación que hace realidad los sueños de los nuestros, creemos en el accionar conjunto sin ambiciones particulares”, puntualizó.

Finalmente, la vocera sostuvo que “como padres, podemos conformar una sociedad tolerante y respetuosa que valore lo que nuestros hijos pueden hacer y que eso se extienda a todos porque es lo que determina la calidad de vida, no la discapacidad”.