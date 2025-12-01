Fallece conductor de auto que volcó en Cañadón Minerales

Un hombre de 38 años, identificado como Luis Leandro Cativa, perdió la vida este lunes cuando el automóvil que conducía volcó en la Ruta 3.

El accidente se registró alrededor de las 15:40 en un trayecto del Cañadón Minerales, a unos 30 kilómetros al sur de Caleta Olivia.

Personal policial del Departamento de Accidentología Vial realizó el peritaje para determinar las causas del accidente que se produjo en una zona de curvas y en jurisdicción de la Comisaría de Fitz Roy.

Se presume que el rodado circulaba en dirección sur–norte y a gran velocidad, ya que terminó encima de un terraplén luego de dar varios tumbos y quedar seriamente destrozado.

La víctima fatal era integrante de una familia da largo arraigo en Caleta Olivia y residía en el barrio Mar del Plata de esta ciudad.