Cierre anual de los talleres barriales en el Cine Municipal

La Subsecretaría de Cultura de la municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante el domingo el cierre anual de los Talleres Barriales que reunieron actividades artísticas, educativas y recreativas en distintos puntos de la ciudad.

El encuentro se realizó en las instalaciones del Cine Municipal, donde se dispusieron espacios para muestras en escenario y exposiciones en el hall principal.

La jefa del Departamento de Talleres Barriales, Lorena Espinosa, explicó que en el escenario se presentaron danzas, conciertos de guitarra, violín y exhibiciones de judo, en tanto que en el hall de entrada al edificio se expusieron trabajos de tejido y producciones hechas a mano.

Los talleres, coordinados por 32 talleristas pertenecientes a la Subsecretaría de Cultura, trabajaron durante todo el año con estudiantes que acompañaron cada etapa del proceso formativo. “Es un trabajo anual, sostenido con alumnas y alumnos que siempre están presentes. Los talleristas querían mostrar sus actividades, y este espacio es ideal para hacerlo”, señaló Espinosa, quien también destacó la amplia convocatoria y el cambio de modalidad para esta edición.

“Este año decidimos trasladarlo al Cine Municipal para que la gente lo aproveche y los talleristas, que también son artistas, puedan utilizar este hermoso escenario. Fue un desafío, pero estamos muy contentos y emocionados”.