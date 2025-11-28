Alumnos del Colegio San José finalizaron pasantías municipales

Este viernes se realizó en el SUM del Colegio “San José” de Caleta Olivia, el acto de culminación del trayecto formativo que realizaran alumnos del 5º año en dependencias municipales.

La ceremonia contó con la presencia de la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, licenciada. Andrea Bayón, quien destacó el rol que desempeñaron los jóvenes en las distintas áreas comunales en las que tuvieron una enriquecedora experiencia laboral no rentada.

“Concretaron sus pasantías y fueron parte de importantes jornadas como foros, encuentros empresariales e incluso intervinieron en la última Ronda Binacional de Negocios” indicó la funcionaria.

Asimismo, adelantó que se continuará promoviendo la propuesta como parte de las políticas públicas de la actual gestión de gobierno, por lo que las escuelas que así lo deseen podrán sumarse de cara al próximo año.

“Por decisión del intendente Pablo Carrizo, el mensaje es que abramos las puertas a todos los colegios, uno de los ejes de este gobierno es la educación y en razón de ese eje nosotros continuaremos trabajando”, afirmó.

El acto de cierre incluyó la entrega de certificaciones y un obsequio enviado por el Ejecutivo municipal, como reconocimiento a la labor desarrollada y recuerdo de la experiencia adquirida.