Cinco barrios de zona sur se quedarán sin energía

El corte en el suministro será este martes por tareas de mantenimiento y afectará, entre las 12 y las 14, a los barrios Jorge Newbery, 9 de Julio, 13 de Diciembre, José Fuchs y Ceferino.

El Departamento de Servicio Eléctrico de la SCPL informó que este martes 2 de diciembre se llevará a cabo un corte programado de energía en cinco barrios de la zona sur de Comodoro Rivadavia. La interrupción se extenderá desde las 12:00 hasta las 14:00 y abarcará a los sectores Jorge Newbery, 9 de Julio, 13 de Diciembre, José Fuchs y Ceferino Namuncurá.

Según se indicó, la medida responde a tareas de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a estos barrios, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Asimismo, la realización de los trabajos dependerá de que se presenten condiciones climáticas favorables para su ejecución.