Militar apuñalado en pleno centro: detienen a su expareja

Fue este lunes en San Martín al 270. Un hombre de 63 años sufrió una profunda herida cortante y debió ser intervenido de urgencia. Su expareja fue aprehendida minutos después.

En diálogo con FM La Petrolera, el comisario Diego Vizablanca (foto) brindó detalles sobre el violento episodio registrado este lunes en pleno centro de Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 63 años fue encontrado en la vía pública con una grave herida cortante en el cuello.

El hecho ocurrió en calle San Martín al 270, luego de que un llamado al 101 alertara sobre una persona tendida en la vereda y con abundante pérdida de sangre. Al arribar, personal policial y médico realizó maniobras de emergencia para contener la hemorragia y trasladó a la víctima de urgencia al Hospital Regional.

El hombre —un ex militar sin antecedentes policiales— debió ser sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado en estado reservado.

Respecto a la agresora, Vizablanca confirmó que la víctima identificó a su ex pareja, una mujer de 46 años, como autora del ataque. La sospechosa llegó al lugar instantes después del hecho y fue detenida “en razón del clamor público”, según explicó el jefe policial.

La investigación continúa con la toma de testimonios, peritajes y la intervención de la División de Investigaciones, con el objetivo de reunir más elementos que permitan esclarecer el caso.