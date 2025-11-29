Detenida en un control porque la buscaba la Justicia

Una mujer de 24 años fue identificada por personal de la Comisaría Séptima mientras realizaba una recorrida preventiva por calle Eva Duarte.

En la noche del viernes, alrededor de las 22, personal policial de la Comisaría Seccional Séptima realizaba un patrullaje preventivo por calle Eva Duarte cuando observó a una joven sobre quien existía información previa de que podría tener un pedido de captura activo.

La mujer, identificada como S.A.M., de 24 años, fue interceptada e identificada por los efectivos. Acto seguido, se estableció comunicación con la Oficina Judicial para verificar la vigencia de la orden. Minutos más tarde, el organismo confirmó que el pedido de captura permanecía activo.

Ante esta ratificación, la ciudadana fue detenida y trasladada a la dependencia policial del barrio San Martín, donde permanecería alojada hasta la realización de la audiencia de control de detención.