Había bajado a buscar a su nieta a la salida de un colegio privado de Escalada y Namuncurá. El ladrón rompió un vidrio, se apoderó del bolso y corrió calle abajo.

Bajó a buscar a su nieta y le robaron la cartera del auto

Este viernes a las 16, un delincuente rompió el vidrio de un vehículo estacionado en Namuncurá y Escalada y le llevó la cartera a una mujer que había bajado a buscar a su nieta a la salida de un colegio privado.

La víctima le contó a Crónica que había bajado solo cinco minutos a buscar a su nieta al colegio ubicado en Escalada y Pasaje Hernandarias, y cuando volvió el sistema de alarma estaba encendido.

"Yo voy a buscar a mi nieta al colegio, y me robó todo, todo, tarjeta, dinero, carnet de conducir, recién lo cambié encima, todo pasó en 5 minutos", expresó la damnificada.

"Mi mochila pequeñita, negra, no vimos nada, cuando volvimos" dijo la mujer que intentaba consolar a la niña que se asustó ante la situación y se hallaba en estado de shock frente a lo que había ocurrido.

Un trabajador de la cuadra contó que observó cuando el ladrón comenzó a correr calle abajo con las pertenencias de la mujer y decidió perseguirlo.

Sin embargo, llegó a unos 100 metros al semáforo de Fontana y Ramos Mejía, en donde ya no lo pudo seguir más y entonces avisó a la Policía cómo iba vestido y hacia dónde había escapado.